La Guardia Civil denuncia a un bazar de O Porriño por distribuir pirotecnia sin autorización ni seguridad

La Guardia Civil de Pontevedra ha intervenido material pirotécnico en un bazar de O Porriño, en el marco de las actuaciones dirigidas a la detección y eliminación del tráfico irregular de este tipo de productos.

La actuación fue llevada a cabo por efectivos del Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Pontevedra, que realizaron una inspección con el objetivo de comprobar la legalidad en la comercialización de diversos artículos pirotécnicos puestos a la venta, así como verificar el cumplimiento de la normativa sobre almacenamiento.

Como resultado de la inspección, los agentes procedieron al precinto e intervención de material pirotécnico de categoría F1, al constatar que el establecimiento no disponía de las autorizaciones necesarias para su venta ni reunía las condiciones de seguridad exigidas para el almacenamiento de la cantidad hallada. El material intervenido alcanzó un peso total NEC (contenido neto de explosivo) de 10.632 gramos.

Según informan en un comunicado oficial, se continúan realizando gestiones para determinar la trazabilidad del material incautado y esclarecer una posible red de distribución ilegal. «Estas actuaciones tienen como finalidad reforzar el control sobre este tipo de productos y garantizar que el material pirotécnico que llega al consumidor final cumpla con las debidas garantías de seguridad y calidad», explican.

Como consecuencia de los hechos, se ha levantado una Acta-Denuncia por infracción del artículo 196.1 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, por la comercialización de materias reglamentadas sin la documentación o autorización preceptiva.

Asimismo, la Guardia Civil informan que se tramitará una segunda Acta-Denuncia por infracción del artículo 196.3 del mismo Reglamento, por la omisión o insuficiencia de las medidas de seguridad en el almacenamiento de materias reglamentadas, dado que la cantidad de material destinada a la comercialización superaba el máximo permitido para la categoría almacenada. Todo ello en relación con el artículo 36.12 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Las infracciones detectadas podrían ser sancionadas con multas de entre 601 y 30.000 euros por cada denuncia, además de la correspondiente incautación y destrucción del material intervenido.

La Intervención de Armas de la Guardia Civil de Pontevedra ha anunciado que intensificará este tipo de inspecciones a lo largo del presente año en toda la provincia, con el objetivo de velar por la comercialización responsable de artículos pirotécnicos, fomentar su uso seguro y contribuir a la protección de la seguridad ciudadana.

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Por último, la Guardia Civil recuerda la importancia de adquirir material pirotécnico únicamente en establecimientos debidamente autorizados, como garantía para la seguridad de los usuarios, y subraya la necesidad de extremar la vigilancia en el acceso y uso de estos productos por parte de menores de edad.