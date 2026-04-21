Iniciativa social
EVD Galicia promueve la participación activa de personas discapacitadas
EVD Galicia, la organización que acompaña proyectos de vida de personas con discapacidad desde hace más de 64 años en Galicia, con dos centros residenciales en Mos y Crecente, presentó en el Pazo de Mos el resultado de la primera fase del proyecto Airea Líderes, un programa que imita el modelo internacional Partners in Policymaking, diseñado especialmente para padres de hijos con discapacidad y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con el objetivo de empoderar a los participantes para que comprendan sus derechos, conozcan como funcionan las políticas públicas y aprendan a influir en ellas.
En esta misma línea de Partners in Policymaking, Airea Líderes plantea un cambio de enfoque actual para las personas con discapacidad y sus familias, pasando de un modelo basado en la adaptación a otro centrado en la participación activa y el liderazgo; es decir, que las personas directamente afectadas por las políticas públicas no sean únicamente receptoras, sino agentes activos en su diseño.
Así pues, en el Pazo de Mos se presentaron los veinte proyectos desarrollados por padres, madres y personas con discapacidad, orientados a mejorar la vida en sus comunidades desde una perspectiva de inclusión, autonomía y participación activa. Dichos proyectos son el resultado de un año de trabajo, en el que 30 personas (madres, padres y personas con discapacidad) participaron en un proceso formativo intensivo, basado en encuentros mensuales de fines de semana, en el que trabajaron junto a expertos naciones e internacionales, procedentes de países como EE UU, Canadá, Alemania o Países Bajos.
Los veinte proyectos resultantes abordan ámbitos como el acceso a servicios, la participación comunitaria, la mejora de los sistemas de apoyo o la relación con las administraciones públicas, y tienen un denominador común: convertir la experiencia personal en capacidad de incidencia.
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