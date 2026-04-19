Industrias culturales
Zona Franca elige el Festival de Cans para presentar su «hub» audiovisual
Un centenar de personas relacionadas con el sector en Galicia y Portugal conocerán las líneas maestras del proyecto y asistirán a un «networking»
El Consorcio de la Zona Franca de Vigo ha escogido el Festival de Cans para la presentación oficial del «hub» audiovisual de Vigo, con la proyección del vídeo de promoción del proyecto y un encuentro con un centenar de profesionales del sector.
El acto se celebrará el jueves 21 de mayo en el «torreiro» de Cans, epicentro del festival, con la pretensión de que la iniciativa convierta al certamen en un punto de conexión entre este proyecto institucional y el conjunto del sector audiovisual gallego.
Según fuentes de Zona Franca, el Consorcio vigués continúa avanzando en el desarrollo de este «hub», concebido como un gran centro de producción y un espacio de referencia para la innovación y la colaboración en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. La propuesta busca consolidarse como un polo capaz de aglutinar empresas, profesionales e iniciativas, reforzando el tejido audiovisual y su proyección internacional.
El delegado de la Zona Franca, David Regades, subrayó que el Festival de Cans «es el mejor escenario» para dar a conocer el vídeo promocional del «hub», al tratarse de un certamen de reconocido prestigio en Galicia y en el conjunto del Estado. Según explicó, se trata de un proyecto estratégico orientado a apoyar una industria que genera empleo y actividad económica, con el objetivo de que el sur de Galicia recupere el protagonismo que tuvo en sus orígenes hace medio siglo.
Regades destacó además que la iniciativa pretende impulsar el crecimiento y la competitividad del sector, atraer inversión nacional e internacional y fomentar la creación de empleo de calidad. «La economía de la cultura es ya una realidad», afirmó, señalando el buen momento que atraviesan los sectores cultural y creativo y su contribución al desarrollo sostenible.
Por su parte, el director del festival, Alfonso Pato, enmarcó esta actividad dentro de la línea de trabajo del certamen para reforzar la visibilidad de la industria audiovisual y consolidarse como un espacio útil para generar sinergias entre profesionales e instituciones. «El objetivo es favorecer el encuentro y el diálogo para que surjan nuevos proyectos y colaboraciones», apuntó.
El acto tendrá lugar a las 13.00 horas y la jornada incluirá la presentación de las líneas maestras del «hub», el estreno de su spot promocional y finalizará con una sesión de «networking», que estará amenizada por una actuación «discochimpín» a cargo de Phantomatic DJ.
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