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Porriño dedicará una calle a Dora Carrera, una de las luchadoras contra la droga de Érguete

La porriñesa, fallecida el 5 de abril, logra el consenso de todos los grupos de la Corporación

Dora Carrera, con Carmen Avendaño.

Dora Carrera, con Carmen Avendaño.

D. P.

Porriño

Dora Carrera, una de las madres fundadoras de Érguete, la asociación que luchó contra el narcotráfico en Galicia a mediados de los años 80, tendrá su propia calle en Porriño. Así lo acordaron los tres grupos con representación municipal en el Concello, PP, BNG y PSOE, que aprobarán la propuesta en el pleno del 27 de abril, luego de llegar a este consenso unánime en comisión informativa. La calle Dora Carrera se ubicará en la actual calle Correos, lugar donde residió Dora hasta su fallecimiento el pasado 5 de abril.

Este consenso unánime de PP, BNG y PSOE refleja la importancia de un legado que trasciende las siglas y que convierte a Dora en un referente eterno de la solidaridad y compromiso social en Galicia. Dora fue una de las madres fundadoras de la asociación Érguete, que se levantó contra la droga y el narcotráfico, y que trabajo duro en la desestigmatización de los drogodependientes.

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«La labor de esta mujer porriñesa fue clave en la creación de un movimiento asociativo pionero en Galicia, basado en el apoyo a las familias y en la reinserción social. Además, este grupo de madres luchadoras contra la droga, también tuvo un papel importante en el desarrollo del feminismo gallego», destacan desde el Concello de Porriño, indicando que, además, Dora era una persona muy querida en el municipio.

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