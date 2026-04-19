Educación
Mos pone en marcha talleres de diversidad para infantil y primaria
El Concello de Mos ha puesto en marcha un programa de talleres educativos centrados en la diversidad dirigido al alumnado de Educación Infantil de los centros de primaria del municipio.
La iniciativa, según informó la institución local en una nota de prensa, está integrada en la programación del curso 2025-2026 y se desarrolla en horario lectivo con el objetivo de fomentar valores como la inclusión, la empatía y el respeto a las diferencias desde edades tempranas.
El programa se articula en tres propuestas adaptadas a cada nivel. El alumnado de 3 años participa en «Dimo coas mans», una introducción al lenguaje de signos mediante juegos y actividades de expresión. Para 4 años se ofrece «Catro esquiniñas de nada», centrado en la comprensión de la diversidad a través de dinámicas colaborativas. En 5 años, «Superheroes» plantea retos prácticos orientados a desarrollar la empatía.
Los talleres, impartidos por Rocío Sánchez, se desarrollan en varios centros del municipio y tienen una duración de entre 45 y 50 minutos por sesión.
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