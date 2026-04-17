Carreteras
Salceda propone dos glorietas para mejorar la seguridad en Alto da Brava
MS, PSOE y BNG impulsan un proyecto que ya remitieron a la Xunta para su estudio y posterior ejecución por 511.000 euros
El Concello de Salceda de Caselas le ha enviado a la Xunta de Galicia una propuesta de mejora para el enlace de la PO-510, en el denominado Alto da Brava, un punto donde se han registrado numerosos accidentes, muchos de ellos con gravísimas consecuencias. El proyecto, que incluye la creación de dos glorietas, supone una inversión de 511.000 euros.
El equipo de gobierno, que ahora forman MS y PSOE, junto con el BNG, impulsaron dicha iniciativa, que incluyeron en el presupuesto municipal de este año. Los tres grupos participaron en diferentes reuniones con la empresa redactora del proyecto final, que ya fue remitido a la Xunta de Galicia para su estudio y ejecución. En este sentido, piden al gobierno gallego, que es el que tiene la competencia de ordenación del tráfico en esta carretera, que ejecute dicho proyecto, pues mejoraría enormemente la seguridad en el Alto da Brava.
En la zona confluyen diversos ramales unidireccionales, tanto de entrada y salida a la propia PO-510 como de acceso a diferentes barrios de la parroquia de Parderrubias y San Xurxo, lo que provoca en muchas ocasiones situaciones de inseguridad tanto para el tráfico rodado como para el tráfico peatonal. Como solución, MS, PSOE y BNG plantean la creación de dos glorietas a cada lado de la PO-510 que ordenen el tráfico y simplifiquen las diferentes opciones de circulación. De esta manera, se evitarían giros a la izquierda y se mejoraría el entendimiento de los movimientos posibles y las prioridades. Además, la pista de acceso al barrio de Montecelo modificaría su trazado y se llevaría también a la nueva glorieta, evitando situaciones que pueden confundir a las personas conductoras y provocar situaciones de peligro.
«Con esta proposta cumprimos un dos acordos entre os grupos de esquerdas. Os tres grupos seguiremos a traballar da man en todo aquello que poida ser beneficioso para Salceda e a súa xente, chegando a acordos sempre para o beneficio da nosa veciñanza», destaca la alcaldesa, Loli Castiñeira.
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