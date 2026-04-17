Porriño prepara un presupuesto de 22 millones sin subir impuestos

El Concello de Porriño ya tiene casi listos los presupuestos municipales para este 2026. Su alcalde, Alejandro Lorenzo, se marca un horizonte de dos meses para aprobar en pleno las nuevas cuentas, las cuales rondarán los 22 millones de euros, un millón de euros por encima de las actuales, prorrogadas de 2024. Sobre el nuevo presupuesto, el regidor avanza que «seguiremos manteniendo los impuestos más bajos de Galicia».

Precisamente con esa intención de mantener congeladas las tasas municipales, el gobierno local mantuvo hasta ahora el presupuesto prorrogado de 2024. Esto se debe a que Porriño fue uno de los concellos obligados por el Ministerio de Hacienda a adherirse a un plan de pago a proveedores, pues acumulaba 5,4 millones de euros en facturas pendientes de pago, de las cuales, un buen montón equivalente a más de dos millones de euros se devolvieron a las empresas porque no constaban realizados dichos trabajos o estaban duplicadas, tal y como se resolvió en sede judicial. El resto, 2,7 millones, se pagó a través de un crédito ICO.

«Liquidar esta deuda histórica permitirá aprobar el nuevo presupuesto», explica el regidor, avanzando que se ha convocado un pleno extraordinario para el próximo lunes con el objetivo de liquidar dicha deuda. De esta manera, la administración porriñesa quedará libre de cargas y tendrá libertad para elaborar un presupuesto sin la tutela del Gobierno Central, que, en caso contrario, obligaría a ajustar las cuentas subiendo impuestos. Es por este motivo que Alejandro Lorenzo, que gobierna con una amplísima mayoría, pospuso la aprobación de un nuevo presupuesto municipal.

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Además de la amortización del crédito, el Concello de Porriño también lleva a este pleno extraordinario una modificación presupuestaria de 2 millones de euros para destinar fondos del remanente a proyectos de envergadura en diferentes parroquias del municipio, algunos de ellos con subvenciones provinciales y autonómicas en beneficio de la atención social, del tejido asociativo, con obras relacionadas también con el deporte y la cultura y nuevos espacios para los vecinos y vecinas. Son nuevas obras que podrán ser pagadas con los ahorros municipales, ya que, tras la liquidación del año 2025, el Concello de Porriño dispone de un remanente de tesorería de 11,2 millones de euros.