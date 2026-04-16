El Sergas crea una nueva plaza de médico para reforzar el PAC de Porriño

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció este miércoles la creación de una nueva plaza de médico para reforzar el Punto de Atención Continuada (PAC) de Porriño, que permitirá mejorar la atención de las urgencias en horario de tarde de lunes a sábado y cobertura de 8.00 a 22.00 horas los domingos. Dicha medida responde, en parte, a las demandas de los trabajadores sanitarios de Porriño, que en los últimos meses soportaron una importante carga de trabajo debido a la imposibilidad del Sergas de cubrir plazas vacantes.

El conselleiro señaló la necesidad de incrementar la presencia de médicos en el PAC a partir de las 15.00 para atender las urgencias extrahospitalarias, como se lleva haciendo en las últimas semanas, pero convirtiendo este refuerzo en estructural. En este sentido, indicó que el centro de salud de Porriño presta asistencia a una población de más de 21.000 personas; una cifra que se duplica hasta los 43.500 vecinos y vecinas en el caso del PAC, que atiende a pacientes de Salceda y Mos.

La falta de médicos en atención primaria tensiona todavía más las urgencias en los centros de salud, como sucede en Porriño, donde la Plataforma SOS Sanidade Pública A Louriña denunció hace un mes que, cuando los profesionales del PAC tienen que cubrir las guardias de 24 horas los fines de semana, llegan a atender hasta 180 servicios al día, situación que desborda a los dos únicos facultativos de guardia por turno en el PAC.

Por otro lado, en relación a la falta de médicos que sufrió el centro de salud de Porriño a principios de año, Gómez Caamaño explicó que, en la actualidad, cuenta con casi la totalidad de su personal cubierto, gracias a las mejoras organizativas impulsadas por los responsables sanitarios del área de Vigo. Además, sobre esta problemática, que afecta a toda España, recalcó que «el Ministerio de Sanidad es el organismo que debe solucionar este asunto».

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El conselleiro estuvo acompañado en su visita al centro de salud de Porriño por el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, y del alcalde Porriño, Alejandro Lorenzo. Este último agradeció el esfuerzo realizado por la Consellería de Sanidade y destacó que «estaremos vigilantes». Además, pidió al conselleiro y al gerente del área sanitaria que sigan trabajando para poder cubrir la última plaza de tarde que sigue vacante en el centro de salud.