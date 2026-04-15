Segundo intento para encontrar en Soutelo a cinco represaliados

El Concello de Salceda y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, A Louriña e O Condado han iniciado esta semana los trabajos de la segunda fase de exhumación de la fosa de Soutelo, con el objetivo de localizar a cinco hombres asesinados en septiembre de 1936 por los golpistas. Son cuatro vecinos de Porriño: Severo Boente, José Cordal, Ramón Mérez y Leoncio Muíños; y uno de Mos, Modesto Barreiros. Según testimonios orales y documentación recogida por la Comisión, los restos de estas cinco personas represaliadas deberían localizarse en el lateral de la iglesia de Soutelo.

Miembros del gobierno local y de la Comisión estuvieron presentes en el inicio de los trabajos, llevados a cabo por Breogán Arqueoloxía y dirigidos por el antropólogo forense Fernando Serrulla. Las excavaciones se prolongarán durante toda la semana y todo el equipo involucrado en esta segunda fase es optimista, esperando poder encontrar e identificar a los cinco hombres desaparecidos, con el fin último de lograr restaurar la memoria y cerrar la herida abierta hace ya 90 años.

La alcaldesa, Loli Castiñeira, agradeció nuevamente el trabajo llevado a cabo por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, A Louriña e o Condado, sin la cual sería muy difícil llevar a cabo este proyecto. «As diferentes comisións existentes no país están a realizar un traballo excepcional pola recuperación da memoria democrática, dándonos a todos e todas unha lección de involucración e constancia, así como de traballo altruísta», subrayó la regidora.

El proyecto, que fue presentado por la concejalía de Cultura de Salceda de Caselas a finales de 2025 a la Federación Española de Municipios y Provincias dentro del sexto Plan de Recuperación de Memoria Democrática 2025-2026, cuenta con una subvención de 12.500 euros para completar la finalización de la exhumación que se iniciara en junio del año pasado en uno de los laterales del atrio de la iglesia de Soutelo. En ese caso, se logró recuperar e identificar los cuerpos de dos vecinos de Tui asesinados en 1936. n