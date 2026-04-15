El Festival de Cans elige once cortos de no ficción para competir en Furacáns

El Festival de Cans, cuya vigésimo tercera edición tendrá lugar entre el 19 y el 23 de mayo, ya eligió los once cortometrajes que formarán parte de la competición oficial de Furacáns, la sección que premia con el Can de Pedra a la mejor obra de no ficción. La organización priorizó obras de autores y autoras que ofrecen propuestas con narrativas más arriesgadas, y, de entre los once cortos seleccionados, destacan seis estrenos: tres absolutos y tres en Galicia.

Entre los estrenos absolutos se encuentra «Escala un cincuentamil», el debut como director del periodista y poeta Ángel Suanzes, en el que cuenta una historia familiar para profundizar en la memoria y en las relaciones personales.

También se estrenarán «A senda da deshabitaxe», de Candela Conde, una pieza experimental que reflexiona sobre el abandono y la desaparición de la vida comunitaria de una aldea en el interior de la provincia de Lugo; y «A filla do canteiro», del cineasta coruñés Arturo Franco, un relato sobre la desaparición de los oficios tradicionales y la despoblación a través de la memoria de una mujer y de su entorno.

En el apartado de estrenos en Galicia, se podrán ver por primera vez: «Hexa», de Santi Berdullas, una propuesta experimental construida a partir de imágenes del cielo captadas con un telescopio, con la que el cineasta aborda cuestiones como el paso del tiempo o la soledad no deseada; «Mon Autre Mamman», de Fon Cortizo, que regresa a Cans con una breve pero intensa historia sobre la identidad, la emigración y la búsqueda de los orígenes; y «Azul», del actor y director Adrián Viador, rodada en una cala perdida de la isla de A Palma, con una marcada dimensión medioambiental.

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La sección se completa con nuevos trabajos de cineastas ya consolidados en el panorama gallego, como Hugo Amoedo, ganador de una de las anteriores ediciones del festival, que presenta «Moon Safari», una historia sobre la memoria y los recuerdos a través de la música de un amor de juventud; o Diana Toucedo, que competirá con «La historia todavía no conoce mi nombre», un filme sobre la tierra de Yucatán (México). Junto a ellos, Andrea Zapata, que también ganó en Cans, regresa con «Danza propia», sobre el cuerpo y la memoria; Berio Molina, con «Furada Negra», que profundiza en la geología y la memoria del territorio; y Antía Carreita con «Pupa», un ensayo fílmico que explora identidades y experiencias de personas trans y no binarias desde lo íntimo y lo colectivo.