La Xunta financiará la reforma del atrio de la iglesia de Pereiras

El Consello da Xunta ha dado luz verde a la firma de un convenio de colaboración entre Turismo de Galicia y el Concello de Mos para ejecutar las obras de mejora y humanización del entorno de la iglesia de San Miguel de Pereiras. El proyecto contará con una inversión cercana a los 800.000 euros, de los que la Xunta financiará el 80%, mientras que el consistorio asumirá el resto.

La actuación da continuidad a los trabajos iniciados en 2025 en la zona del antiguo aparcamiento y se centrará ahora en el «torreiro», con el objetivo de crear un espacio más accesible y adaptado a las vecinas y vecinos. El plan contempla una plataforma única para favorecer la convivencia entre peatones y vehículos, limitando la velocidad. Además, se incorporarán zonas verdes y mobiliario urbano.

Noticias relacionadas

La alcaldesa, Nidia Arévalo, destacó que la intervención busca «gañar un lugar de encontro, máis seguro e máis accesible, sen perder o carácter do entorno nin o seu valor histórico».