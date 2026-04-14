Experiencias
Salceda impulsará ideas como el nuevo campamento urbano musical
Está organizado en colaboración con la ANPA del CEP Altamira y la Asociación Amigos da Música
El Concello de Salceda de Caselas impulsará propuestas como el campamento urbano musical, una iniciativa marcada por la alta participación y compromiso social.
Organizado en colaboración con la ANPA del CEP Altamira y la Asociación Amigos da Música, el programa facilitó la conciliación con un coste simbólico, cubriendo todas las plazas en un día. Este campamento fue el primero y se desarrolló aprovechando la Semana Santa.
El proyecto combinó ocio, inmersión en gallego y acercamiento a la tradición musical local, además de promover la igualdad y romper estereotipos de género. Las actividades se desarrollaron en varios espacios municipales. La alcaldesa, Loli Castiñeira, destacó el valor del trabajo conjunto y el papel del asociacionismo. «Este foi un exemplo máis de que unidas e unidos podemos facer cousas marabillosas pola nosa infancia e as súas familias», señaló.
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