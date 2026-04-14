Floricultura
La II Mostra da Camelia de Porriño superó las cifras de la anterior
Porriño
La II Mostra da Camelia reunió en Porriño 105 metros de exposición y más de medio centenar de expositores, superando cifras del pasado año, según informan desde el Concello de Porriño.
La muestra fue visitada por
cientos de personas que llenaron el parque do Cristo durante la jornada. El alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó la proyección internacional de la camelia y su papel para dinamizar el municipio.
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