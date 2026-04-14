La II Mostra da Camelia de Porriño superó las cifras de la anterior

La II Mostra da Camelia reunió en Porriño 105 metros de exposición y más de medio centenar de expositores, superando cifras del pasado año, según informan desde el Concello de Porriño.

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cientos de personas que llenaron el parque do Cristo durante la jornada. El alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó la proyección internacional de la camelia y su papel para dinamizar el municipio.