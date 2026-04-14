Ocho heridos en una colisión entre varios vehículos en la A-55 en Mos
Fue necesario cortar un carril, lo que provocó tráfico lento hasta el entronque con la A-52
Una persona fue evacuada a un centro hospitalario a consecuencia de una colisión múltiple en la A-55 en Mos que causó otros siete heridos leves. El siniestro ocurrió sobre las 8.30 horas de este martes a la altura del kilómetro 12.6 sentido Vigo, en la parroquia de Petelos.
Un ocupante de uno de los vehículos implicados en el accidente dio el aviso al 112, informando de que había hasta seis coches implicados. Solo una persona necesitó traslado a un hospital por el 061, según confirma el servicio gallego de emergencias. Además de él, la agencia EFE apunta a otros siete heridos que fueron atendidos en el punto.
El servicio gallego de emergencias movilizó a la Policía Local, GES de Mos, Bombeiros do Baixo Miño, Urxencias Sanitarias, Guardia Civil y servicio de mantenimiento de carreteras.
La colisión obligó a cortar un carril, lo que causó retenciones y circulación lenta debido al gran volumen de vehículos que transita esta vía en hora punta. La afectación a la circulación se extendió hasta el entronque con la A-52.
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