Porriño inicia la mejora de la calle Antonio Palacios

El Concello de Porriño ha iniciado las obras de humanización de la calle Antonio Palacios, considerado por el gobierno local un proyecto clave para transformar la movilidad urbana y avanzar hacia un modelo más sostenible. La actuación abarcará un tramo de 1,6 kilómetros entre el parque Alcalde Ordóñez y el acceso a Cans, donde se integrará un carril bici y se ampliarán las aceras para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad.

Se trata de una intervención estratégica en una zona que concentra importantes centros educativos como el IES Pino Manso, el CEIP Xosé Fernández López y el colegio Hermanos Quiroga Rodríguez, así como instalaciones deportivas municipales. En este sentido, el alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó que el proyecto permitirá garantizar desplazamientos más seguros, especialmente para niños y jóvenes, principales usuarios de este entorno.

La obra, financiada con fondos Reacpon de la Diputación de Pontevedra, cuenta con una inversión de más de un millón de euros y supondrá un cambio significativo en la movilidad del municipio. Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de una rotonda de acceso al instituto y la habilitación de un carril bici segregado en la calle Fernández Areal, que dará continuidad al itinerario ciclista.

Además, el regidor anunció la instalación de una zona de recarga para bicicletas eléctricas en el aparcamiento de la Avenida de Galicia, con el objetivo de fomentar el uso de este medio de transporte entre la ciudadanía y visitantes.

El proyecto incluye también la renovación integral del viario, con nuevo asfaltado, señalización, mejora del alumbrado mediante tecnología led, renovación de redes de saneamiento y abastecimiento, así como la plantación de arbolado. Todo ello contribuirá a crear un entorno más verde, accesible y orientado al bienestar vecinal. El carril ciclista será del tipo que define la Xunta en la instrucción de sendas peatonales-ciclistas y en la Guía de Recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

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