Jaime de los Santos: «Caravaggio plasma la realidad desnuda»

A Jaime de los Santos (Madrid, 1978) le quedó pequeño el salón de actos del imponente Pazo de Mos para desarrollar la presentación en Galicia de la novela «El evangelio según Caravaggio», de la editorial Contraluz. Más de doscientas personas acudieron para escuchar a este licenciado en Historia del Arte, metido a comunicador y político, que fue capaz de encandilar al público.

Y lo hizo abarcando numerosos temas, pero sin perder en ningún momento su objetivo de defensa del personaje central de su obra, Michelangelo Merisi, il Caravaggio.

«Mi novela habla de la verdad. En tiempos en que la mentira se ha convertido en el hilo conductor de casi todo, hay que reivindicar más que nunca la verdad, y le debíamos una aproximación certera a Caravaggio, porque es el inventor de la verdad. Es el primer artista que, cuando pinta sus cuadros, lo que hace es plasmar la realidad desnuda, sin romanticismo, sin paternalismo, que, como siglos después diría Oscar Wilde, tiene mucho que ver con ese retrato que Dorian Gray esconde, porque resume toda la maldad y que él no evita porque somos lo que somos y considera que, si somos capaces de enfrentarnos a ese reflejo que nos devuelve el espejo, quizás podamos construir un mundo mejor», aseguró a FARO DE VIGO.

Pintar desde la luz y con la luz

A pesar de que se trata de una novela, De los Santos indica que cuenta con una profunda reflexión histórica y reivindica quién era el personaje. «Ni tan violento como se han empeñado en decir, porque si Caravaggio era violento no lo era más que el resto de sus contemporáneos, ni homosexual, como también alguien decidió un día inventarse, porque la poca documentación que hay sobre su biografía habla de su relación con mujeres, sobre todo con mujeres prostituidas. Y también, por más que se empeñen en llamar tenebrismo a su arte, yo creo que lo que hace es pintar desde la luz y con la luz, dando importancia a lo que la tiene». Ante el público de Mos llegó a decir que Caravaggio es el precursor de la fotografía cinematográfica, siglos antes de que esta naciese.

Jaime de los Santos convirtió la multitudinaria presentación de Mos en una conversación íntima en la que abordó asuntos de su vida personal y en la que la actualidad le obligó a dar una «pincelada» sobre «El Guernica» para hablar del carácter universal de la genial obra de Pablo Picasso: «en la que da entidad artística a la guerra, al sufrimiento de cualquier catástrofe de estas características, con las mujeres en el centro».

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En Mos fue introducido por la alcaldesa Nidia Arévalo, con quien comparte partido y, seguro, alguna tertulia en Madrid, pues el autor es vicesecretario de Educación e Igualdad del PP nacional. La conversación con el público fue conducida por el director de Es Radio en Galicia, Ignacio López Balboa.