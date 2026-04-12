La comitiva de Mos que viajará a Argentina incluye al grupo Ruada

La música tradicional de Mos estará presente en Buenos Aires acompañando a la comitiva municipal en un viaje programado del 13 al 21 de abril.

La expedición coincide con la celebración del 108 aniversario de la Asociación de Residentes de Mos en la capital argentina, un evento de gran valor simbólico para la comunidad emigrante. En esta ocasión, una representación de alrededor de diez integrantes del grupo de gaitas Ruada de Torroso formará parte de la embajada según informó ayer el Concello de Mos.

Esta agrupación, ligada al Centro Recreativo Cultural y Vecinal de Torroso, nació en 1985 como acompañamiento musical para un grupo de baile tradicional. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un referente en la formación y difusión de la música gallega. Fundada por Xosé Martínez, conocido como Xosé o Gaiteiro, actualmente está dirigida por Xosé Oliveira.

Ruada cuenta con unos veinte miembros de entre 14 y 55 años, combinando experiencia y juventud.

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La alcaldesa, Nidia Arévalo, destacó que «cando falamos da undécima parroquia falamos de persoas, de memoria e de emoción. Poder levar ata Bos Aires a nosa música tradicional é tamén unha maneira de achegarlles un anaco de Mos».