Deportes
El CB Caselas completa la inscripción de su campus en solo cuatro días
Salceda de Caselas
El Campus de Verano del Club de Baloncesto Caselas, que se celebrará en Salceda de Caselas, ha agotado sus cuarenta plazas en solo cuatro días, según informó el Concello. La actividad combina entrenamientos y propuestas formativas para jóvenes.
Contará con cinco entrenadores y la participación destacada del técnico Diego Gómez González, del Club Ourense Baloncesto. El jueves 26 se celebrará además un torneo 3x3 abierto al público.
Desde la organización subrayan que la rapidez en completar las plazas refleja la evolución del proyecto en los últimos años y la confianza de las familias en la actividad.
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