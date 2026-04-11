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Conflicto por la falta de aparcamiento

La residencia Doral inicia una recogida de firmas para reclamar al Celta un parking

Acusa al club celeste de incumplir un contrato firmado en 2019

El presidente de la Diputación, Luis López, visitó las instalaciones el Viernes Santo para conocer la problemática

Agujeros realizados en la zona que era utilizada como aparcamiento frente a la residencia Doral de Mos.

Agujeros realizados en la zona que era utilizada como aparcamiento frente a la residencia Doral de Mos. / PEDRO MINA

Judit Bernárdez

Mos

La residencia Doral de Mos, que desde hace dos semanas sufre una acuciante falta de aparcamiento, ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para exigir al Real Club Celta de Vigo «que cumpla lo acordado y habilite un parking definitivo».

«El club se comprometió por contrato, en 2019, con Doralresidencias, a ejecutar un aparcamiento definitivo para familiares y trabajadores, a cambio de que la residencia le cediera el espacio que venía utilizando hasta esa fecha para facilitar el desarrollo de la Ciudad Deportiva», explican desde Doral, indicando que la falta de aparcamiento repercute negativamente en las visitas de sus 300 residentes, así como en la calidad laboral de sus 220 trabajadores.

«No es solo una cuestión contractual; es una cuestión de responsabilidad y de compromiso con el bienestar de las personas más vulnerables», insisten desde Doral, que lleva meses «parcheando» la falta de aparcamiento con soluciones temporales que ya han dejado de ser una opción. Aún así, desde la residencia indican a los familiares que «seguiremos buscando soluciones transitorias para facilitaros las visitas». En este sentido, agradecen el interés demostrado por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, que se acercó a dichas instalaciones el pasado Viernes Santo para conocer de primera mano la problemática que vive Doral.

«En nuestro centro viven personas mayores y con discapacidad, muchas de ellas en situación de especial vulnerabilidad. Para ellas es fundamental recibir la visita de sus familiares y pasar tiempo de calidad con ellos. Su afecto forma parte esencial de su bienestar», destaca la petición de ayuda publicada por Doral en Change.org.

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Además de iniciar dicha recogida de firmas, la residencia ya anunció que emprenderá acciones judiciales contra el Real Club Celta «ante la negativa de asumir sus responsabilidades contractuales y ante la gravedad de los perjuicios causados». Sobre esto, cabe recordar que los celestes justifican que dicho acuerdo contractual ya no tiene validez porque estaba ligado a una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que no llegó a realizarse.

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