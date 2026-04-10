Apicultura
Porriño se prepara para la Feria Apícola
Un año más, el sector apícola tiene como sede Porriño en la que es una de las citas más longevas y destacadas en este ámbito: la Feria Apícola, que celebrará su trigésimo octava edición los días 17 y 18 de abril en Porriño. «Si hay miel hay futuro», aseguró ayer el alcalde porriñés, Alejandro Lorenzo, en la presentación de dicho evento, en la que también participó la presidenta de la indicación geográfica protegida Mel de Galicia, Esther Ordóñez, que destacó que llevan «38 años apostando por Porriño porque ellos también apuestan por nosotros».
El día grande de la feria será el sábado, 17 de abril, con showcookings y varias catas comentadas, donde, además de diferentes mieles, las personas asistentes también podrán degustar una selección de quesos premiados y diferentes variedades de Pan do Porriño con Mel de Galicia. Además habrá un sorteo de lotes de productos de origen gallego con sello de calidad para quien compre en los establecimientos asociados.
Tampoco faltarán las Jornadas Internacionales de Apicultura, en las que diferentes expertos abordarán temas críticos como la lucha contra la avispa velutina.
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