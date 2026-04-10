Mos pone el futuro un poco más fácil

«Un espacio de oportunidades». Expositores, autoridades y alumnado presente ayer en FormaMos coincidieron en definir así a esta muestra de educación y formación que se celebra en Mos y que va ya por su quinta edición. En total, 82 expositores llenaron el Pabellón Óscar Pereiro de Mos para ofrecer un amplio abanico de posibilidades formativas y laborales a más de 3.000 jóvenes. A ellos se dirigió la alcaldesa, Nidia Arévalo, animándolos a «preguntar, resolver dudas y observar», de cara a «acertar» a la hora de elegir «el futuro que os haría más felices».

Y le hicieron caso. Algunos fueron a tiro fijo y pudieron resolver las dudas que traían de casa; mientras que otros se pasearon por la variada oferta de stands. El ingenio de los expositores también fue fundamental para captar la atención de futuros alumnos y alumnas, como el Colegio Lar, que promocionó su ciclo de anatomía patológica y citodiagnóstico con la inserción en directo del pulmón de una ternera. También fueron muchos los que se interesaron por el ciclo de acondicionamiento físico del IES A Guía, que montó un gimnasio improvisado en plena feria. Otro puesto que llevó los conocimientos del aula a FormaMos fue el CIFP Paz Andrade, que enseñó el funcionamiento de una bomba de calor a los jóvenes que se paraban en su stand. En este sentido, el jefe de departamento de Instalación y Mantenimiento de dicho centro, Jesús Martínez, destacó que «este tipo de ferias están funcionando». «Antes costaba completar las plazas disponibles, pero, a partir de participar en este tipo de iniciativas, hemos notado un fuerte aumento del alumnado», recalcó Martínez.

Atraídos también por la oportunidad de mostrar su oferta educativa y formativa a los jóvenes, universidades, centros de formación profesional, escuelas de oficios, administraciones y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado quisieron estar presentes en FormaMos, como es el caso de la Universidad Pontificia de Salamanca, el Centro Superior de Hostelería de Galicia, Ensinochino, el Conservatorio Profesional de Música de Torroso, la Escuela Oficial de Idiomas o la Guardia Civil. Esta última, sorprendió con una exhibición aérea de su helicóptero y una demostración de su unidad canina. Por último, también destacó la presencia de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, que organizó la mesa redonda «FP Dual: de la inversión en formación al retorno en talento».

A la inauguración oficial de FormaMos, que vuelve a abrir hoy sus puertas, no faltaron la alcaldesa, Nidia Arévalo; la concejala de Educación, Julia Loureiro; el director del Colegio Lar, Rodrigo Salgado Pombo; el director xeral de Centros, Jesús Manuel Álvarez; o el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, entre otros. La feria reabre hoy y se extiende a mañana sábado con una jornada práctica y digital, con actividades y competiciones, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas.

«Los adolescentes consultan su móvil cada 7 minutos»

La jornada inaugural de FormaMos contó con la ponencia del psicólogo experto en Psicología Educativa y doctor en Educación, Rafa Guerrero, que reflexionó sobre el (excesivo) uso de las tecnologías entre los adolescentes y sus consecuencias. Uno de los datos más preocupantes que ofreció fue que, de media, los jóvenes consultan su teléfono móvil cada 7 minutos. Igualmente, según un estudio, los adolescentes occidentales pasan 112 días completos al año frente a una pantalla.

El uso excesivo de las redes sociales provoca adicción al teléfono móvil, según el experto, que explicó que, las notificaciones que recibimos en nuestros dispositivos móviles tienen el mismo efecto que una máquina «tragaperras», pues son imprevisibles y el refuerzo de un like es intermitente. Sobre esta adicción, Guerrero reveló que los adolescentes españoles son los más adictos a los dispositivos móviles, doblando a la media europea.

En cuando a las consecuencias del uso desmesurado del teléfono móvil, el ponente avisó que «aumenta los niveles de distracción», explicando que también altera la estructura del cerebro que permite la correcta relación entre el sueño y la vigilia. Por otro lado, también reduce las conexiones sociales, a pesar de que se creó para precisamente todo lo contrario.

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Rafa Guerrero cerró su ponencia dando tres recomendaciones para combatir lo explicado: desactivar las notificaciones, aunque solo sea en momentos puntuales; evitar el uso del teléfono desde una o dos hora antes de irse a dormir y no dormir con el teléfono junto a la cama.