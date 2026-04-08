Porriño se rinde a la camelia con doble cita al aire libre

Porriño tiene disponibles varias citas relacionadas con la camelia esta semana. Por un lado, ayer inauguró la exposición «A camelia, flor das galegas e galegos», que cuenta la historia y el lenguaje de esta especie a través de 16 paneles expuestos en la plaza Antonio Palacios; siendo esta la antesala de la segunda Mostra da Camelia, que se celebrará este fin de semana en la plaza do Cristo.

En la inauguración de la exposición estuvieron presentes el diputado provincial Javier Tourís; la presidenta de la Sociedad Española de la Camelia, Carmen Salinero; y el alcalde de Porriño, Alejando Lorenzo, quien destacó la importante tradición de la camelia en la comunidad, «su profunda huella cultural, histórica y mismo social».

A través de 16 paneles expositivos, «A camelia, flor das galegas e galegos», cuenta múltiples curiosidades sobre esta flor unida a múltiples efemérides a nivel mundial: está vinculada al sufragio femenino, a la lucha contra la esclavitud en Brasil, y, en el mundo de la moda, a la emperatriz Sissi y a la propia Coco Chanel.

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Por otro lado, la inauguración de la exposición, que podrá visitarse hasta el 14 de abril, sirvió para anunciar la segunda Mostra da Camelia que tendrá lugar en Porriño este sábado, de 16.00 a 20.00 horas; y el domingo, de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, en la plaza do Cristo. La inauguración oficial se celebrará el sábado a mediodía y, por el momento, ya está confirmada la participación de medio centenar de expositores, por lo que todo apunta a que será más concurrida que la del año pasado, indica el concejal de Cultura, Bienvenido Estévez. El plazo de inscripción todavía permanecerá abierto hasta mañana, jueves, llamando al 986337624..