Porriño destina otros 90.000 euros a ampliar la sala dedicada a Palacios

El Concello de Porriño ha sacado a licitación las obras de ampliación de la sala de exposiciones Antonio Palacios para crear, en palabras del alcalde, Alejandro Lorenzo, «un proyecto mucho más ambicioso y con el espacio que Palacios se merece en Porriño». Con un presupuesto de 90.000 euros, financiado por la Xunta de Galicia, y un plazo de ejecución de tres meses, la ampliación de la sala permitirá acoger nuevo material del arquitecto cedido al Concello de Porriño, como es la maqueta de Palacios sobre la ciudad de Vigo, una obra de alto valor documental y simbólico que muestra su visión urbana y su capacidad para pensar la arquitectura a escala territorial.

También se incorporarán una serie de maquetas adicionales y nuevas libretas con dibujos originales de Palacios, ampliando el recorrido expositivo y ofreciendo una mirada más completa de su proceso creativo. Habrá además reproducciones en piedra de las obras más destacadas del arquitecto, así como un símil de sus cuadernos, esos en los que el arquitecto plasmaba los planos de sus obras, pero también paisajes y otros dibujos.

Por otro lado, si hay un elemento que tendrá especial protagonismo dentro de la sala, este será la piedra; y es que, en las columnas de la sala, a lo largo del recorrido, se levantarán cortes de acabado de obra de diferentes construcciones de Antonio Palacios, realizadas en diferentes colores de piedra, convirtiéndose en una huella más del arquitecto en el entorno. Son obras de gran tamaño que representan también la majestuosidad de sus construcciones.

Al margen del ámbito expositivo, la intervención tiene un claro propósito funcional: dotar al espacio de la mayor versatilidad y proyección institucional, de manera que tendrá capacidad para acoger actos institucionales vinculados a la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio; presentaciones y conferencias de carácter profesional o académico; encuentros y colaboraciones con entidades culturales, fundaciones o centros educativos, y eventos de divulgación y promoción de la obra de Palacios y de la arquitectura gallega en general.

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En definitiva, la reforma busca dar cabida a nuevas piezas, reforzar la proyección institucional del espacio y aumentar su flexibilidad de uso, consolidando la sala como centro activo de difusión cultural y arquitectónica.