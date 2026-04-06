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Incendios en el área de Vigo: declarado un fuego en la sierra del monte Galleiro

Medio Rural ha movilizado un importante operativo para contener el fuego que afecta a la parroquia de Ribadetea, en Ponteareas

Incendio en el área de Vigo: declarado fuego en la sierra del Monte Galleiro

Incendio en el área de Vigo: declarado fuego en la sierra del Monte Galleiro

R. V.

Marcos Romero

Vigo

Efectivos de Medio Rural se han movilizado en el mediodía de este lunes por un incendio forestal registrado en la sierra del Galleiro. El fuego se declaró a las 14.47 horas en la parroquia de Ribadetea, en Ponteareas.

Sobre el terreno se ha desplegado un importante operativo compuesto por seis agentes, siete brigadas, tres motobombas, una pala, un helicóptero y dos aviones.

Arde la sierra del monte Galleiro, en Ponteareas

Arde la sierra del monte Galleiro, en Ponteareas

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Arde la sierra del monte Galleiro, en Ponteareas / FDV

Por el momento se desconoce la superficie afectada por las llamas, pero la dimensión del incendio es lo suficientemente importante como para que la columna de humo sea visible desde buena parte del área de Vigo, incluido O Morrazo.

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Prácticamente a la misma hora se dio la alarma de otro incendio en una masa forestal en Vigo, en la parroquia de Lavadores, en la zona de San Paio de Abaixo. En ese punto actúan los Bomberos de Vigo y también agentes de Medio Rural. El incendio se dio por controlado a las 15.39 horas de este lunes. Según ha podido saber FARO, este foco ya había ardido hace unos días y hoy pudo haberse reavivado por las altas temperaturas. La estimación de superficie afectada es de unos 40 m².

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