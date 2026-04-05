Mos aprueba un aumento de su plantilla y un protocolo de acoso

El Concello de Mos aprobó en pleno una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y un protocolo de prevención y actuación frente al acoso, dos instrumentos que marcan la reorganización de la estructura municipal y el refuerzo de las garantías en el entorno laboral.

La modificación de la RPT fue validada previamente por unanimidad en la mesa de negociación, con el respaldo de los representantes sindicales y del equipo de gobierno, tras un proceso en el que se incorporaron alegaciones al documento inicial.

Entre las principales novedades, la nueva RPT incluye la creación y consolidación de plazas en áreas consideradas prioritarias por el gobierno que dirige Nidia Arévalo. En concreto, se incorporaron tres plazas de Policía Local, una plaza de trabajadora social, dos plazas de atención psicológica y jurídica en el Centro de Información a la Mujer (CIM) y una nueva plaza en el servicio de obras y mantenimiento. Parte de estas plazas ya se venían ocupando, pero pasan ahora a integrarse de manera estable en el cuadro de personal municipal. Además, la modificación contempla reestructuraciones internas orientadas a mejorar la organización y el funcionamiento de los servicios municipales.

Impacto económico

Desde el punto de vista económico, la nueva RPT supone un impacto de más de 150.000 euros para las arcas municipales. Esta cifra incluye también ajustes derivados de la amortización de determinadas plazas, así como la aplicación de subvenciones existentes.

En lo que respecta al protocolo de prevención y actuación frente al acoso, se establecen procedimientos para la detección, tramitación e intervención ante posibles casos de acoso laboral o sexual, así como por orientación sexual, identidad o expresión de género. El documento incorpora también medidas de sensibilización y formación dirigidas al personal municipal.

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«La aprobación de estos dos instrumentos permite su integración en la planificación presupuestaria municipal y establece un marzo para futuras medidas, como la regulación del calendario laboral y el impulso de la promoción interna», explican desde el gobierno municipal de Mos.