Cuando la juventud decide, sale bien

De todas las audiencias dadas en 2025 por la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, esa debió de ser una de las más comprometidas. Y es que cuando dos personas de 16 años se sientan en el despacho de la máxima autoridad municipal y explican la problemática para practicar su deporte favorito «o que menos quería era defraudalos», dice la regidora.

Empezando por el principio, los dos jóvenes hablaron con el concejal de Deportes, Marcos Troncoso, y este les invitó a solicitar una cita con la alcaldesa. No tardaron mucho en recoger el guante, y al poco estaban sentados en la mesa de reuniones, también con el edil. Allí explicaron su pasión y la necesidad de contar con unas instalaciones dignas en la villa. «Eles viñan empregando a pista de terra existente no Torrón, pero explicaron que precisaban unha nova zona onde poder seguir avanzando», dice la alcaldesa.

Además, uno de los jóvenes se mostró especialmente empático al decirle que sabían que el Concello tenía muchos gastos.

A partir de ahí, la alcaldesa les explicó que podía ser posible y necesariamente les habló ya del Plan + Provincia y de otros de la Diputación de Pontevedra. En estos planes, el gobierno local decide qué obras incorporar en función de las necesidades de cada concello y, después de presentar la documentación, los técnicos de la Diputación la avalan y el pleno o la junta de gobierno aprueba. «Ten que ir todo moi ben feito, un proxecto axeitado, porque senón, os técnicos non o deixan pasar...», les explicó la regidora. Además, les dijo a los dos jóvenes que, aunque el gobierno local decidía, no se hacía por capricho, sino que se tenían en cuenta las necesidades del vecindario. «Agora estamos intentando resolver os problemas de saneamento», añadió.

Puestas las manos a la obra, o mejor dicho al proyecto, los chavales colaboraron con el equipo de gobierno en todo el proceso, buscando modelos de instalaciones, empresas especializadas y siguiendo de primera mano la redacción. «Estes rapaces déronnos unha lección de implicación e de saber facer, e non podemos ter máis orgullo... É un privilexio contar cunha sociedade así de activa, e emociona especialmente ver que uns rapaces tan novos, sendo incluso menores de idade, loiten polos seus intereses e o fagan deste xeito, colaborando sempre dun xeito positivo para conseguir o seu obxectivo».

Y la pista será como la soñaron. Se proyecta con una recta principal, una variante semirrecta de saltos y cinco curvas, con acceso desde una cuesta ubicada en la calle Mártires de Sobredo. El diseño trata de ocupar la mayor superficie del terreno propuesto en zonas rodables, manteniendo los radios de curvatura adecuados para este tipo de instalaciones, ocupando 730 m², para poder ofrecer a las personas usuarias de diferentes capacidades técnicas zonas aptas donde practicar sus habilidades con el diseño más adecuado. El recorrido constará de cinco curvas, dos de 180º —una de ellas de doble radio con roller— y tres curvas de 90º enlazadas entre sí. Habrá una variante exterior alternativa con saltos para personas usuarias más avanzadas y la zona de curvas enlazadas en el interior será la variante principal. Este diseño garantiza variedad de zonas técnicas, todo tipo de curvas y rollers, tanto individuales como combinados, que funcionarán como saltos, pero que, al mismo tiempo, serán rodables. Así, según el Concello, el pump track podrá ser utilizado a la vez por personas noveles y avanzadas, que podrán utilizar el mismo recorrido, cada una con la velocidad que mejor se adapte a su nivel y de forma segura.

Ayer, el Concello dio a conocer que la Diputación financiaría la pista solicitada y la regidora llamó a los dos chicos. «Viñeron a vernos coas dúas bicis e outros amigos e fomos visitar o terreo; estamos a facer moitas cousas este mandato, pero poucas recompensas como esa: ver alegría nesas caras e o brillo nos seus ollos foi fermoso», indicó.

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La financiación llegará a través del III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 52.010,78 euros, financiados al 100% dentro del PEID.