La residencia Doral llevará al Celta a los tribunales por incumplir el contrato

«Nos hemos visto obligados a finalizar la vía amistosa e iniciar las acciones judiciales pertinentes». Así ha reaccionado la residencia Doral a las declaraciones del Real Club Celta, realizadas este miércoles a este periódico, en relación al conflicto por la falta de aparcamiento que sufren las más de 200 personas trabajadoras de la residencia y las familias de los 300 usuarios y usuarias.

Según el Celta, el contrato que ambas entidades firmaron, que aseguraba a Doral una parcela para aparcamiento, ya no tiene validez, por lo que Doralresidencias S.L. llevará al club olívico a los tribunales «ante la negativa de asumir sus responsabilidades contractuales y ante la gravedad de los perjuicios causados».

«La situación límite que hoy padecen nuestros residentes, sus familias y nuestros trabajadores no es fruto de la casualidad ni de problemas a terceros, sino la consecuencia directa del incumplimiento flagrante y continuado por parte del Real Club Celta de un acuerdo vinculante firmado hace ya casi siete años antes», valoran desde Doral, con «profunda decepción por el intento del club de eludir sus responsabilidades».

Desde Doralresidencias S.L. aclaran que ambas entidades firmaron un acuerdo de subarriendo el 11 de julio de 2019 «con obligaciones claras y recíprocas». En virtud de dicho pacto, y como contraprestación a que Doral cediera el espacio que venía utilizando como aparcamiento para facilitar el desarrollo de la Ciudad Deportiva Afouteza, desde la dirección de la residencia recalcan que el Celta se comprometió a «ejecutar a su exclusiva costa todas las obras necesarias para habilitar un nuevo aparcamiento definitivo y totalmente acondicionado para nuestro uso; construir una acera accesible para garantizar la seguridad de los peatones, especialmente de personas con movilidad reducida; y obtener todas las licencias, permisos y autorizaciones que fueran necesarias para dichas obras, asumiendo íntegramente el riesgo y la gestión urbanística».

«A día de hoy, el RC Celta no ha cumplido ninguna de estas obligaciones esenciales. Su inacción ha abocado a nuestra residencia a una situación insostenible, agravada recientemente por la inutilización del aparcamiento provisional, que ha dejado desamparadas a más de 300 familias y 220 trabajadores», insisten desde Doral.

En este sentido, cabe recordar que, hasta hace una semana, la solución de aparcamiento provisional se ubicaba frente a la residencia, al otro lado de la carretera, en una cuneta acondicionada por el Concello de Mos para tal fin. Esta zona de aparcamiento en batería fue inutilizada por la Comunidad de Montes de Tameiga, que realizó unos socavones para recuperar una canalización que acusó al Concello de destruir.

Encaje urbanístico

Esto agravó la falta de aparcamiento en la residencia Doral, cercada por terrenos que serán expropiados para que el Real Club Celta de Vigo construya el plan de interés autonómico (PIA) Galicia Sports 360. Precisamente, la aprobación de este PIA es lo que, según el club, invalida el contrato que firmó con Doral en 2019. Los celestes indican que dicho acuerdo contractual ya no tiene validez porque estaba ligado a una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que no llegó a realizarse. En su defecto, para encajar urbanísticamente el proyecto, se optó finalmente por un plan de interés autonómico que aprobó hace un año la Xunta de Galicia.

«Lamentamos que el RC Celta intente desviar la atención hacia la normativa urbanística o hacia terceros», denuncia la residencia, recalcando que «el propio acuerdo que firmaron establecía que era responsabilidad exclusiva del club la obtención de todos los permisos». «El Celta asumió voluntariamente ese riesgo empresarial urbanístico. Su obligación no era de colaborar, sino de ejecutar; una obligación de resultado, no de medios», concluyen desde Doral, lamentando que, aunque durante años «hemos buscado una solución dialogada y hemos actuado con paciencia y buena fe, esperando que el club honrara su palabra, la respuesta ha sido una constante evasiva».