Política social
Porriño adjudica el nuevo contrato del SAF por 2,8 millones
La empresa ganadora, Attende, incluye un protocolo de actuación en situaciones de riesgo
La corporación municipal de Porriño aprobó ayer por unanimidad la adjudicación del contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a la empresa Attende Care S.L. por un importe de 2,8 millones de euros. La empresa incluyó en su propuesta un protocolo de actuación en situaciones de riesgos psicológicos, en el que se contempla, entre otras medidas, la presencia de dos auxiliares en domicilios con algún tipo de complejidad.
Entre los cambios que incluye el nuevo contrato del SAF, destacan que, los medios materiales, antes considerados como mejoras optativas, pasan ahora a ser de obligado cumplimiento para la empresa adjudicataria. Esto incluye la dotación de ropa de trabajo y ayudas técnicas como camas hospitalarias, grúas, sillas de ducha o andadores. Los pliegos también obligan a la empresa a efectuar una evaluación completa de los riesgos laborales que afectan a las personas trabajadoras en el desarrollo de sus tareas, la cual se deberá llevar a cabo por parte de un técnico debidamente cualificado en prevención de riesgos laborales.
En cuanto al precio por hora, el nuevo contrato incrementó un 16% los precios unitarios por hora, fijando las tarifas en 26,19 euros la hora para la modalidad básica y 24,55 euros la hora para la modalidad de dependencia.
Actualmente, el SAF de Porriño atiende a 107 personas usuarias.
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