El Celta y comuneros de Tameiga dejan sin aparcamiento a la residencia Doral

La residencia Doral, en las inmediaciones del macroproyecto de Ciudad Deportiva que está construyendo el Real Club Celta en Mos, se ha quedado sin ningún espacio de aparcamiento cercano para los 220 trabajadores y trabajadoras del centro y familiares de los 300 usuarios y usuarias de dicha residencia, que además de geriátrico y centro de día, acoge a personas discapacitadas gravemente afectadas.

Aunque el estacionamiento que venían empleando de manera provisional en la carretera de O Rebullón al Cuvi que hay frente a la residencia ha quedado inutilizada debido a los profundos surcos realizados la semana pasada por la Comunidad de Montes de Tameiga, desde la dirección de Doral apuntan al Celta como responsable de la falta de aparcamiento que sufren los trabajadores y familiares de las personas usuarias, pues el club incumple un contrato firmado en 2019, por el cual el Celta le debe entregar una parcela urbanizada como aparcamiento a la residencia.

La residencia Doral se estableció en Mos en 2005, siendo el centro más grande de Galicia de atención a personas mayores y personas con discapacidad. El centro firmó con la Comunidad de Montes de Pereiras un contrato de cesión de uso de un terreo colindante con la residencia, para su empleo como aparcamiento y acceso de emergencias por parte de Doral. El acuerdo establecía una duración de 15 años, es decir, hasta el 15 de diciembre de 2029, pero, entremedias, la Comunidad de Montes de Pereiras alquiló el mismo terreno al Real Club Celta de Vigo.

De ahí nació un nuevo contrato entre la residencia y el Celta, que firmaron en 2019 el director de Doral, Manuel Añón, y el entonces presidente del club celeste, Carlos Mouriño. En él se acordó que el Celta, que será el futuro propietario de los terrenos mediante un proceso de expropiación, urbanizaría dicha parcela para su posterior venta a la residencia Doral, para su uso como aparcamiento y acceso de emergencias. Dicho terreno ocupa 2.614 metros cuadrados y tiene capacidad para cerca de un centenar de vehículos.

Aunque en el acuerdo firmado por las partes se indicaba que Doral no procedería al abandono del espacio que ocupaba en ese momento como aparcamiento hasta que el Celta no le entregara la parcela urbanizada, desde la residencia explican que, a petición del Club, se trasladaron a otro solar. Allí estuvieron aparcando las personas trabajadoras de Doral y los familiares que acudían a visitar a los residentes hasta hace un año, cuando el Celta pidió liberar esa parcela para iniciar las catas arqueológicas, a las cuales le siguieron los trabajos de edificación y, por tanto, la inutilización del terreno como aparcamiento.

Ante este nuevo revés, el Concello de Mos realizó gestiones con la Diputación de Pontevedra para establecer un aparcamiento provisional en la carretera de O Rebullón al Cuvi, frente a la residencia. Así, Concello y Diputación habilitaron 50 plazas de aparcamiento en batería en las orillas de esta carretera provincial, limítrofe con terrenos de la Comunidad de Montes de Tameiga.

Los márgenes del vial sirvieron de espacio de estacionamiento hasta que, hace una semana, la Comunidad de Montes de Tameiga, propietaria del terreno situado enfrente, colocó varios carteles de prohibido aparcar por supuestos trabajos forestales. «Sin embargo, dichos trabajos no llegaron a ejecutarse como tales y, al día siguiente, nos encontramos con grandes surcos realizados con maquinaria pesada de esta Comunidad que han dejado la zona impracticable», explican desde la residencia Doral en un comunicado enviado a las familias de las personas usuarias, informando que se han reactivado las gestiones con el Concello y la Diputación para encontrar una solución rápida que facilite nuevamente, aunque sea de forma transitoria, el acceso al centro.

Aparcamiento a un kilómetro

Mientras tanto, Doral tiene arrendado un espacio al Círculo Mercantil de Vigo, localizado a casi un kilómetro de la residencia. La distancia entre el centro y esta zona de aparcamiento debe realizarse andando por una carretera sin aceras ni iluminación, lo que resulta un peligro para las personas trabajadoras de la residencia, sobre todo a las que les coincide el cambio de turno por la noche.

Igualmente, cabe indicar que la residencia Doral tiene un espacio de aparcamiento en el interior de sus instalaciones, pero este se reserva en su mayoría a vehículos que trasladan a personas con movilidad reducida.

Por todo ello, la dirección de la residencia ha iniciado varias acciones. Por un lado, le ha enviado un burofax a la Comunidad de Montes de Tameiga pidiéndoles «su colaboración y su sensibilidad para ayudar a encontrar una solución»; así como otras acciones contra el Real Club Celta de Vigo. En este sentido, a petición de las familias, han emprendido una recogida de firmas y han solicitado el inicio de movilizaciones frente a la entrada de Afouteza. También emprenderán acciones legales para la reposición inmediata de la parcela ocupada por el Celta.