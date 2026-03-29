Porriño inicia la cuenta atrás para el Trail Montes de Atios

El Trail Montes de Atios, que se celebrará el próximo 25 de abril, promete convertirse, según el Concello de Porriño, «en mucho más que una prueba deportiva: será una experiencia única en plena naturaleza» con un momento simbólico y emocionante en la cima del Roupeiro, el punto más alto de Porriño.

La carrera partirá desde el Torreiro da Guía, en Atios, y llevará a los participantes por un recorrido exigente entre los históricos molinos de la parroquia hasta alcanzar la cumbre. Allí, junto a una singular formación rocosa con forma de seta, los corredores podrán hacer sonar la ya emblemática campana do Roupeiro, un gesto que simboliza la conquista del techo del municipio.

Para inmortalizar ese instante, la organización colocará en ese punto a un fotógrafo oficial, que captará la llegada de cada atleta con todo Porriño al fondo, en una imagen que aspira a convertirse en el mejor recuerdo de la prueba.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó que el objetivo es que cada participante «sienta que ha tocado el cielo de O Porriño», al tiempo que se pone en valor la riqueza natural de Atios.

Noticias relacionadas

Integrada en la Superliga Galega de Trail, la prueba contará con dos distancias, de 21 y 12 kilómetros, y con el respaldo de referentes como Eloy Martínez Faro y María Martínez González. Las inscripciones siguen abiertas en MagmaSports.es.