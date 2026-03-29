Fran Beltrán apadrina un centro de creatividad en Porriño

El espacio de creatividad Happy Campers fue inaugurado este viernes en Porriño como un nuevo centro de actividades extraescolares diferentes y aprendizaje para todos los públicos, con especial atención a niños, jóvenes y adolescentes.

La inauguración contó con la presencia del alcalde, Alejandro Lorenzo, y el apadrinamiento del futbolista del Girona, Fran Beltrán (exjugador del Celta), pareja de una de las promotoras de esta iniciativa orientada a fomentar la creatividad, la formación y el desarrollo personal.

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Happy Campers, en la porriñesa calle Ramiranes ofrecerá talleres creativos para experimentar con las manos e incluso organización de cumpleaños «guiados, tranquilos y con sentido», según afirman.