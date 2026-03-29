Inauguración
Fran Beltrán apadrina un centro de creatividad en Porriño
Porriño
El espacio de creatividad Happy Campers fue inaugurado este viernes en Porriño como un nuevo centro de actividades extraescolares diferentes y aprendizaje para todos los públicos, con especial atención a niños, jóvenes y adolescentes.
La inauguración contó con la presencia del alcalde, Alejandro Lorenzo, y el apadrinamiento del futbolista del Girona, Fran Beltrán (exjugador del Celta), pareja de una de las promotoras de esta iniciativa orientada a fomentar la creatividad, la formación y el desarrollo personal.
Happy Campers, en la porriñesa calle Ramiranes ofrecerá talleres creativos para experimentar con las manos e incluso organización de cumpleaños «guiados, tranquilos y con sentido», según afirman.
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