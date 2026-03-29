Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa ReconquistaMuere un surfista en OiaCrisis cervezera en Galicia«Regalos» Mundial 2030 a VigoCambio de hora
instagramlinkedin

Inauguración

Fran Beltrán apadrina un centro de creatividad en Porriño

Un momento del acto de inauguración en Porriño.

Un momento del acto de inauguración en Porriño. / D.P.

D. P.

Porriño

El espacio de creatividad Happy Campers fue inaugurado este viernes en Porriño como un nuevo centro de actividades extraescolares diferentes y aprendizaje para todos los públicos, con especial atención a niños, jóvenes y adolescentes.

La inauguración contó con la presencia del alcalde, Alejandro Lorenzo, y el apadrinamiento del futbolista del Girona, Fran Beltrán (exjugador del Celta), pareja de una de las promotoras de esta iniciativa orientada a fomentar la creatividad, la formación y el desarrollo personal.

Noticias relacionadas

Happy Campers, en la porriñesa calle Ramiranes ofrecerá talleres creativos para experimentar con las manos e incluso organización de cumpleaños «guiados, tranquilos y con sentido», según afirman.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro
  2. Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras
  3. La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
  4. La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
  5. La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
  6. El parque comercial de O Vao moviliza unos 200 empleos para abrir sus tiendas este año
  7. Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
  8. Hugo y Óscar, estudiantes de Vigo, representarán a España en la Olimpiada de Geología en Turín: «Es una ciencia que te permite conocer el mundo»

Adif se compromete a una reforma integral de la avenida da Estación en Redondela

Adif se compromete a una reforma integral de la avenida da Estación en Redondela

«MasterChef» sienta a su mesa a vecinos de Monterrei víctimas de los incendios y a los bomberos

«MasterChef» sienta a su mesa a vecinos de Monterrei víctimas de los incendios y a los bomberos

Mantener vivas unas semillas que ya son patrimonio

Mantener vivas unas semillas que ya son patrimonio

Daniel Burgos y Patricia Martínez serán Valedor y Valedora da Rosa

Daniel Burgos y Patricia Martínez serán Valedor y Valedora da Rosa

La capilla de O Real, en el Museo de Pontevedra

La capilla de O Real, en el Museo de Pontevedra

Las playas de Vilagarcía recuperan su mejor aspecto tras las labores de limpieza y acondicionamiento

Las playas de Vilagarcía recuperan su mejor aspecto tras las labores de limpieza y acondicionamiento

«Si no tienes un carácter fuerte estos perros te toman por el pito del sereno»

«Si no tienes un carácter fuerte estos perros te toman por el pito del sereno»

La fiesta Sementeira e Música tendrá un día más este año

La fiesta Sementeira e Música tendrá un día más este año
Tracking Pixel Contents