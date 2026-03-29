Daniel Burgos y Patricia Martínez serán Valedor y Valedora da Rosa

El Concello de Mos ya cuenta con una propuesta de valedores y valedoras de la Rosa para este año. La distinción será entregada el día 13 de junio en el transcurso de la popular fiesta mosense, en un reconocimiento con el que el municipio pone en valor trayectorias, proyectos e iniciativas que representan la identidad, los valores y la proyección de Mos.

En esta edición, los nombramientos recaerán en músico local Daniel Burgos Paz, la bailarina Patricia Martínez, la conselleira de Medio Rural María José Gómez Rodríguez, el grupo familiar Gonzalez de Haz (Radio Vigo) y Celta Integra, en una propuesta que fuentes del gobierno de Mos definen como plural que reúne ámbitos tan significativos como la cultura, el deporte, el rural, la comunicación y la inclusión social.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacó que «los valedores de la Festa da Rosa de este año representan perfectamente lo que es Mos: un concello con raíces profundas, pero también con capacidad de avanzar, innovar y proyectarse hacia el exterior».

Daniel Burgos. / D.P.

Arévalo señaló además que «no se trata de una propuesta puntual ni simbólica, sino pensada para reconocer ámbitos que forman parte de nuestra identidad colectiva: el rural, la comunicación, la inclusión, la cultura y el deporte».

Entre las personas distinguidas figura Daniel Burgos Paz, muy vinculado a la promoción y difusión de la tradición de las rondallas, una de las expresiones culturales más representativas del municipio. También será homenajeada Patricia Martínez, campeona del mundo y referente internacional del baile deportivo, que ha llevado el nombre de Mos a lo más alto con una trayectoria marcada por el esfuerzo, la disciplina y la excelencia.

María José Gómez. / D.P.

La nómina se completa con María José Gómez Rodríguez, actual conselleira do Medio Rural de la Xunta de Galicia entidad que presta apoyo a la fiesta del vino rosado de Galicia que pasa a integrarse en la Festa da Rosa; el grupo familiar González de Haz - Radio Vigo, referente histórico de la comunicación local en el área de Vigo; y Celta Integra, iniciativa social promovida por la Fundación del Real Club Celta que emplea el deporte como herramienta de integración para personas con discapacidad intelectual o diversidad funcional y que cuenta además con tres integrantes vinculados a Mos: Alex Lago, José Manuel Gorrita y Xoan.

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Con estos nombramientos, Mos vuelve a reivindicar el valor de quienes contribuyen a construir comunidad y a proyectar el nombre del municipio desde distintos ámbitos.