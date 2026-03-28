Medio Ambiente
El «sapoconcho» vuelve a casa
La Xunta de Galicia inicia la reintroducción progresiva del galápago europeo en As Gándaras de Budiño tras su retirada durante los trabajos de recuperación del hábitat
Ocho ejemplares de galápago europeo, una especie de tortuga que en Galicia se conoce como «sapoconcho común» y que está en peligro de extinción, volvieron ayer a su hábitat natural, en As Gándaras de Budiño, en Porriño. Lo hicieron tras los trabajos de restauración ambiental que realizó la Xunta de Galicia en este humedal, incluido en la Red Natura 2000.
La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, participó ayer en la suelta de los ocho ejemplares de esta especie de tortuga junto al director territorial de Medio Ambiente, Nico Montes; el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, y escolares del colegio de Atios.
Los trabajos realizados consistieron en la mejora de la dinámica hidrológica de la laguna, favoreciendo la permanencia del agua durante todo el año, permitiendo así recuperar la funcionalidad ecológica del humedal y garantizar la continuidad de las especies que dependen de él. «Creamos un ecosistema más equilibrado, resistente y adaptado a las necesidades de las especies propias de las zonas húmedas», destacó la conselleira.
La Xunta retiró varias decenas de ejemplares de «sapoconcho común» antes del inicio de los trabajos de recuperación de los humedales el pasado verano, y ahora, estabilizado el hábitat y finalizada la época de hibernación, se procederá a su reintroducción progresiva.
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