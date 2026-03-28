Detenido en Porriño por robar un local de hostelería y una lavandería

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Porriño, de 50 años de edad y con antecedentes policiales, como supuesto autor de dos delitos de robo con fuerza, en un local de hostelería y en una lavandería, en el marco de la bautizada como ‘Operación Sergón’.

Según informaron fuentes de la Comandancia de Pontevedra, la investigación se inició tras recibir dos denuncias por robos en Porriño, uno de ellos cometido en un establecimiento hostelero y otro en una lavandería.

Los robos se cometieron el pasado 3 de febrero, y el autor accedió al local de hostelería forzando una ventana y sustrajo más de 600 euros de la caja registradora y varias botellas de bebidas alcohólicas. En lavandería, forzó una máquina de café y se llevó más de 700 euros.

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Tras las pesquisas, los investigadores identificaron al presunto ladrón y lo detuvieron el pasado martes. El hombre, de 50 años de edad y con antecedentes policiales, fue puesto a disposición del juzgado de Porriño, que acordó su puesta en libertad, en calidad de investigado por dos delitos de robo con fuerza.