Operación Sergón
Detenido en Porriño por robar un local de hostelería y una lavandería
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Porriño, de 50 años de edad y con antecedentes policiales, como supuesto autor de dos delitos de robo con fuerza, en un local de hostelería y en una lavandería, en el marco de la bautizada como ‘Operación Sergón’.
Según informaron fuentes de la Comandancia de Pontevedra, la investigación se inició tras recibir dos denuncias por robos en Porriño, uno de ellos cometido en un establecimiento hostelero y otro en una lavandería.
Los robos se cometieron el pasado 3 de febrero, y el autor accedió al local de hostelería forzando una ventana y sustrajo más de 600 euros de la caja registradora y varias botellas de bebidas alcohólicas. En lavandería, forzó una máquina de café y se llevó más de 700 euros.
Tras las pesquisas, los investigadores identificaron al presunto ladrón y lo detuvieron el pasado martes. El hombre, de 50 años de edad y con antecedentes policiales, fue puesto a disposición del juzgado de Porriño, que acordó su puesta en libertad, en calidad de investigado por dos delitos de robo con fuerza.
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar