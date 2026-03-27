El jurado popular declara culpable de asesinato con alevosía a Florian por el crimen de Salceda

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato con alevosía a Florian Rama, acusado del crimen de Salceda de Caselas ocurrido en junio de 2019, en el que falleció el joven Soufian Mraha.

La lectura del fallo ha tenido lugar a última hora de mañana de este viernes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra después de que la magistrada presidenta del tribunal, Belén Rubido, entregase este jueves a los miembros del jurado el objeto del veredicto con una serie de cuestiones que han tenido que fundamentar.

Por unanimidad, el jurado popular considera probado que el ciudadano albanés Florian Rama «sacó por sorpresa el arma blanca» y apuñaló hasta en tres ocasiones «con intención de causar la muerte» a su víctima, Soufian, de 24 años y origen marroquí. Todo ello sin que este tuviese la posibilidad de defenderse.

Igualmente, estima que ha quedado acreditado durante el juicio que el joven Soufian sufrió tres cuchilladas, dos de ellas por la espalda y una tercera en el corazón, que le causó la muerte.

Además, destacan como «elementos de convicción» que las fotografías acreditan la presencia del procesado en el pub y que el análisis del ADN de las muestras de sangre prueba la culpabilidad de Florian Rama, situándolo en la escena del crimen.

Al igual que sucede con su teléfono móvil, que también lo sitúa en la zona de los hechos durante la madrugada en la que Soufian fue asesinado, y con las imágenes grabadas por las cámaras del Ayuntamiento y de una farmacia en las que se reconoce al acusado escapando del lugar.

Por el contrario, consideran que no ha quedado probado durante el juicio la existencia de ensañamiento por parte del acusado al no estimar acreditado que Florian Rama hubiese golpeado a su víctima «para aumentar el dolor».

El jurado hace un pronunciamiento desfavorable a que se le conceda al procesado el beneficio de suspensión de la pena o cualquier tipo de indulto, sea total o parcial.

La Fiscalía se ha ratificado en su petición de 25 años de condena ante este veredicto de culpabilidad y por su «indiferencia y falta de arrepentimiento» mostradas durante el juicio. Igualmente, la acusación particular reclama la máxima pena para Florian Rama y en concepto de responsabilidad civil, se solicita que se indemnice a los padres de la víctima y a sus tres hermanos con una cuantía total de cerca de 300.000 euros.

Por su parte, el abogado de la defensa solicitó que se imponga la mínima pena posible a su cliente, 15 años, y anunció su intención de recurrir una vez que se dicte sentencia.

Iham Mahra, hermana de Soufian Mahra y portavoz de la familia, valoró este veredicto a la salida del juicio: «Estamos muy contentos con el veredicto».

«Siempre hemos confiado en la justicia española. Estamos contentos de por fin poder cerrar un ciclo y decir que, de alguna manera, se hizo justicia. Aunque el jurado no haya considerado que haya ensañamiento, nosotros sí lo creemos», añadió la portavoz de la familia Mahra, esperando que la sentencia condene al hombre a 25 años de prisión.