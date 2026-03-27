FormaMos reunirá a 80 expositores y abordará la educación emocional

El Concello de Mos consolida su Muestra de Educación y Formación FomaMos, que llegará a su quinta edición los días 9 y 10 de abril en el Pabellón Óscar Pereiro. El evento, que se concibe como un espacio de referencia en la orientación académica y profesional, reunirá a alrededor de 80 expositores y cerca de 3.000 visitantes. Universidades, centros de formación profesional, fuerzas y cuerpos de seguridad, escuelas de idiomas y asociaciones especializadas se abrirán a un público que busca que camino profesional tomar en el futuro.

En esta edición, uno de los ejes centrales será la importancia de la educación emocional en los procesos de aprendizaje, y para ello está prevista la participación de Rafa Guerrero, reconocido experto en psicología educativa. Su ponencia, programada para el jueves 9 de abril, acercará una visión especializada sobre la gestión emocional, el apego y las dificultades de aprendizaje.

Por otro lado, la muestra incorpora a la Cámara de Comercio, que permitirá acercar a las personas asistentes una visión más directa de las demandas del tejido empresarial y de las oportunidades profesionales.

Igualmente, como novedad, FormaMos incorpora también una jornada de ocio digital, que se celebrará el sábado 11 de abril, de 12 a 20 horas, en el Pabellón Óscar Pereiro. Se dirige al público familiar a partir de los 8 años, e incluye actividades de realidad virtual, juegos de mesa, área arcade y espacios gaming con consolas de última generación, explorando el potencial educativo de las nuevas tecnologías.

La programación se completará con un espacio abierto con actuaciones, obradoiros y demostraciones en directo a cargo de centros educativos y entidades sociales, en horario de 9 a 14 horas.

La muestra cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, y con la colaboración de entidades como Fungatta y el Colegio Lar, evidenciando la implicación conjunta de las administraciones públicas y del tejido educativo y empresarial.

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«FormaMos no es solo una muestra informativa, es una herramienta para tomar decisiones en un momento clave. Queremos que la formación esté conectada con la realidad del empleo, pero también con las necesidades emocionales de las personas, porque ambas cosas son inseparables», destacó la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ayer en la presentación de la próxima edición de FormaMos.