El PSOE porriñés pide aumentar el kilometraje de las trabajadoras del SAF

El PSOE de Porriño presentará en el próximo pleno una moción para corregir el contrato del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) tras detectar lo que considera «un fallo estructural en su diseño económico, que está provocando que parte del coste real del servicio recaiga directamente sobre las trabajadoras».

El contrato, actualmente en fase de adjudicación, cuenta con un importe de 2,6 millones para dos años y establece una previsión anual de 107.516 kilómetros, según consta en el expediente técnico. En este sentido, según el PSOE, los datos reales de traslados por la representación de las trabajadoras sitúan el volumen de desplazamientos entre 162.000 y 220.000 kilómetros anuales, por lo que «no está dimensionado sobre la realidad del servicio, sino sobre una estimación claramente insuficiente», denuncian los socialistas.

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Para solucionar esto, la moción presentada por el PSOE de Porriño no cuestiona la adjudicación del contrato, sino que propone su modificación una vez formalizado, al amparo de la Lei 9/2017 de Contratos del Sector Público, con el fin de adaptar la compensación por kilometraje al coste real del servicio.