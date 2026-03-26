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Expertos analizan en Mos la violencia de género en la era digital

Las Jornadas de la Mujer abordan hoy los retos legales y el impacto psicológico y en la juventud

La alcaldesa, Nidia Arévalo, presente en las Jornadas de la Mujer. | D.P.

La alcaldesa, Nidia Arévalo, presente en las Jornadas de la Mujer. | D.P.

D. P.

Mos

El Concello de Mos celebró ayer la primera sesión de las Jornadas de la Mujer, que en esta quinta edición se centran en el análisis de la violencia de género en la era digital y en las nuevas formas de control, acoso y violencia que se producen a través de las redes sociales y de las tecnologías.

El acto contó con la participación de la alcaldesa, Nidia Arévalo, quien destacó la necesidad de adaptar las políticas públicas a esta realidad. «La violencia de género no desparece con el avance tecnológico: se adapta. Y las instituciones también tenemos que adaptarnos para combatirla», subrayó.

En la jornada inaugural también estuvieron presentes el director general de Lucha contra la Violencia de Género de la Xunta de Galicia, Roberto Barba; la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en Pontevedra, María José Rodríguez; la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Bouzós; y los concejales mosenses Julia Loureiro y Leo Costas.

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Las jornadas continuarán hoy en el Pazo de Mos con la segunda sesión, en la que participarán la psicóloga y perito judicial Ana Izquierdo Galante, que abordará el impacto psicológico de la violencia digital en las víctimas; las especialistas en pedagogía familiar Alexandra Lorenzo y Alicia Román, del gabinete Arnela, que analizarán el uso de las tecnologías entre la juventud y la educación digital; y la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela, María Castro Corredoira, que tratará los retos legales que supone la violencia de género en la era digital.

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