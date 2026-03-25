La familia de Soufian confía en la justicia y pide la «pena máxima» para Florian

El juicio por la muerte a cuchilladas del joven Soufian Mahara en la madrugada del 8 de junio de 2019 a la salida de un bar de copas en Salceda de Caselas ha llegado a su fin y ahora le toca al jurado popular decidir sobre la pena que deberá acatar el único acusado, Florian Rama. Este se declara inocente, mientras que la Fiscalía y la acusación particular solicitan 25 años de cárcel por asesinato. Por su parte, la familia del joven asesinado pide «la pena máxima».

«No tiene argumentos para demostrar que es inocente», lamentaron la hermana y el padre de Soufian, este miércoles a la salida del juicio, que se extendió durante tres duras jornadas en las que tuvieron que revivir el brutal ataque que le arrebató la vida a Soufian. Además, expresaron su «confianza total» en la justicia, esperando un veredicto «contundente» del jurado popular.

Durante la mañana, todas las partes expusieron sus alegatos finales, insistiendo Fiscalía en pedir hasta 25 años de prisión para el varón como responsable del asesinato de Soufian Mahra, mientras que la defensa solicitó la libre absolución.

En su intervención, el fiscal trató de explicar punto por punto todas las pruebas que le han llevado a concluir que Florian es culpable, subrayando que su sangre fue encontrada en las calles cercanas al lugar del asesinato, aunque no en el punto donde se produjeron los hechos.

También se centró en las declaraciones de los testigos, que habrían reconocido al acusado, y en la fotografía analizada por la policía de dentro del pub, que «moderadamente» podría ser el procesado.

Fiscalía también puso el foco en la declaración del acusado, que o «no se acuerda» o «no tiene pruebas» para demostrar lo que dice y apunta a «casualidades». «La balanza se desnivela. Si pesan más los indicios, tienen que declararlo culpable», apostilló.

Asimismo, reivindicó que el ataque a Soufian fue «sorpresivo» ya que los forenses no localizaron indicios de que la víctima se defendiese. De ahí que considere la existencia de alevosía. En este sentido, cabe recordar que el joven falleció a causa de tres cuchilladas, dos por la espalda y una tercer en el pecho, que le alcanzó el corazón.

En la misma línea habló la acusación particular, subrayando que «no fue un accidente», sino un «ataque certero».

Argumentos de la defensa

Por su parte, la defensa trató de reclamar la libre absolución de Florian durante cerca de media hora de intervención, y pidió al jurado popular que se centre en las pruebas que existen. Así, explicó que la única gota de sangre que coincide con la de su defendido está a 420 metros de donde ocurrieron los hechos.

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«¿El detenido se cortó la mano apuñalando a la víctima? Demuéstrenlo», reivindicó, destacando que no había restos de Florian en la zona del crimen. «Están concluyendo contra el reo. Si se cortó, ¿cómo no hay sangre de él en el suelo?», insistió.