Porriño mejorará el entorno del local social de O Casal

El Concello de Porriño promueve un proyecto de actuación integral para la mejora del entorno del local social de O Casal, en la parroquia de San Salvador de Budiño, con el objetivo de reforzar la calidad del espacio público y fomentar la convivencia vecinal. La actuación, que ya cuenta con el proyecto redactado y los permisos correspondientes, se desarrollará sobre una superficie aproximada de 3.460 metros cuadrados en un ámbito estratégico para la vida social de la zona, tradicional punto de encuentro, ocio y actividad comunitaria. El presupuesto de la obra ronda los 250.0000 euros y e plazo estimado de ejecución es de seis meses.

El proyecto contempla una reorganización integral del espacio, priorizando el uso peatonal frente al tráfico rodado, que en la actualidad genera conflictos en materia de seguridad y accesibilidad. En este sentido, se delimita un único vial para la circulación de vehículos, al tiempo que se crearán nuevas áreas de convivencia más seguras, accesibles y funcionales.

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Entre las principales actuaciones se incluye la creación de un parque infantil, la habilitación de nuevas zonas ajardinadas con especies autóctonas, la mejora de la pista deportiva y la adecuación de espacios peatonales y de aparcamiento. Asimismo, se prevé la puesta en valor de elementos existentes como el palco de la música o el entorno del crucero, reforzando el carácter identitario del lugar.