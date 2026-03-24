El agresor de Soufian lo atacó por la espalda y no pudo defenderse

La segunda sesión del juicio por el crimen de Salceda, en el que el joven Soufian Mraha murió acuchillado a la salida de un local de ocio nocturno una noche de junio de 2019, se ha centrado en las pruebas forenses y toxicológicas que apuntan a que el único acusado, Florian Rama, atacó por sorpresa a la víctima y que esta no tuvo oportunidad para defenderse, pues la autopsia no halló heridas de defensa en el cuerpo de Soufian.

El joven sufrió tres cuchilladas: dos por la espalda y una tercera en el corazón, que le causó la muerte. Así lo explicaron los peritos que declararon este martes en esta segunda vista del juicio, que coincide con la reconstrucción del escrito de la acusación y Fiscalía, en el que se recoge que el agresor de Soufian le recriminó, de forma violenta, que le hubiera tirado la copa, por lo que lo empujó, lo cogió por la camiseta, a la altura del hombro, y comenzó supuestamente a forcejear con él al tiempo que lo llevó en dirección al Ayuntamiento.

En el camino, el agredido cayó al suelo y el acusado sacó supuestamente por sorpresa un cuchillo que le clavó hasta en tres ocasiones en zonas vitales, tras lo que salió corriendo.

Soufian logró levantarse y salir detrás del acusado hasta que llegó a un banco situado frente al consistorio en el que se sentó agarrándose la zona del estómago. Reanudó la marcha, pero después cayó desplomado y falleció debido a las heridas causadas por un arma blanca, con perforación del corazón.

En el recorrido, víctima y verdugo dejaron un reguero de gotas de sangre. El análisis del ADN de las muestras de sangre recogidas tanto en el lugar donde se produjo la agresión como en la ruta de huida del agresor es la prueba determinante que apunta a la culpabilidad de Florian Rama, pues revelan una coincidencia cromosómica directa con el acusado, situándolo en la escena del crimen. Dicha prueba refuerza otra: su teléfono móvil también lo sitúa en la zona de los hechos durante la madrugada en la que Soufian fue brutalmente atacado.

Durante la sesión, celebrada en la Audiencia Provincial de Pontevedra, también testificaron los agentes de la Guardia Civil implicados en la investigación, así como el reputado antropólogo forense Fernando Serrulla. El único investigado, el albanés Florian Rama, que cumple prisión provisional desde su detención en Reino Unido en enero de 2024, solicitó testificar en último lugar. Luego, el jurado popular se reunirá para deliberar. Tanto la acusación particular como la Fiscalía solicitan una pena de 25 años de cárcel e indemnizar a la familia de Soufian con 300.000 euros.