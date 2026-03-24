Entroido
Os Currumiños de Mos suben de nivel
El colectivo de Os Currumiños de Mos participó este fin de semana en la ViboMask, la mayor reunión de carnavales de la península, celebrada en Viana do Bolo y Vilariño de Conso. La cita reunió expresiones tradicionales llegadas desde distintos puntos, desde Lazarim (Portugal) hasta Cáceres, pasando por los referentes del Entroido gallego como Xinzo, Verín o Maceda.
La presencia de Os Currumiños en este encuentro supone no solo una muestra del valor del patrimonio cultural inmaterial de Mos, sino también un reconocimiento al trabajo desarrollado por la juventud mosense. Se trata, además, de un caso poco habitual: de una tradición recuperada e impulsada por adolescentes, que en apenas dos años lograron situarse en el mapa del Entroido gallego.
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