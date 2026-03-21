Porriño abre hoy un nuevo parking gratuito en Fernández Areal

El Concello de Porriño pone en funcionamiento un nuevo aparcamiento gratuito en el centro de la villa. Se trata del sexto espacio de estacionamiento habilitado en los últimos años, que abre al público hoy en una parcela de más de 3.000 metros cuadrados en las inmediaciones de las pistas de tenis, con acceso desde la calle Fernández Areal. El aparcamiento dará servicio principalmente a las personas que acudan al centro de salud, al polideportivo municipal, a los juzgados y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Desde el Concello destacan que la habilitación de este espacio no solo supone una mejora inmediata en la disponibilidad de plazas de estacionamiento, sino que forma parte de una estrategia más amplia orientada a crear una villa más accesible, ordenada y sostenible. «La combinación de zonas peatonales, espacios de ocio y aparcamientos disuasorios permite avanzar hacia un equilibrio necesario entre movilidad, actividad económica y calidad de vida», explica el alcalde, Alejandro Lorenzo.

El nuevo aparcamiento se suma a los cinco ya existentes, situados en las calles Progreso, Travesía Avelino Villasuso, Pontevedra y Antonio Palacios, que contribuyen a descongestionar el tráfico en las vías principales y a facilitar el acceso a los servicios públicos y al comercio local.

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«La creación de aparcamientos públicos gratuitos, combinada con una planificación equilibrada del espacio urbano, resulta clave para mejorar la movilidad, dinamizar la economía local y reforzar la cohesión social», destacan desde el gobierno local, agradeciendo la colaboración vecinal por la disposición de las personas propietarias de las parcelas convertidas en estos parkings disuasorios.