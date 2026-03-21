Humor y reflexión con «Vaxenial» en Salceda

El auditorio municipal de Salceda acoge mañana, domingo, el monólogo teatralizado «Vaxenial», que mezcla humor y reflexión sobre la sexualidad de la mujer a lo largo de la historia. Es obra de Raquel Nogueira e Iván Marcos, y fue ganadora del Premio Luísa Villalta 2024. La entrada es gratuita, aunque hay que retirar ticket previamente. Comenzará a las 19 horas.