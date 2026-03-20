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Salceda entrega los premios del Certamen Xank Penabella

Salceda entrega los premios del Certamen Xank Penabella | D.P.

Salceda entrega los premios del Certamen Xank Penabella | D.P.

Salceda hizo entrega de los premios de la primera edición del certamen de fotografía Xank Penabella, que giró en torno al Entroido. Mónica Vila, que ganó el primer premio, y Óscar Damián Álvarez y Gloria Pérez, con sendos accésits, recogieron los diplomas acreditativos de la mano de los hijos de Xank Penabella. Desde el Concello destacan la buena acogida del certamen y su calidad, ya que las tres personas premiadas se dedican profesionalmente al mundo de la imagen y la comunicación.

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