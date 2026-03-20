Salceda entrega los premios del Certamen Xank Penabella

Salceda hizo entrega de los premios de la primera edición del certamen de fotografía Xank Penabella, que giró en torno al Entroido. Mónica Vila, que ganó el primer premio, y Óscar Damián Álvarez y Gloria Pérez, con sendos accésits, recogieron los diplomas acreditativos de la mano de los hijos de Xank Penabella. Desde el Concello destacan la buena acogida del certamen y su calidad, ya que las tres personas premiadas se dedican profesionalmente al mundo de la imagen y la comunicación.