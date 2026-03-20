Porriño completará el saneamiento de Budiño

El Comité Directivo del Consorcio de Augas do Louro ha aprobado la adjudicación de las obras del proyecto Bombeo en Budiño, en Porriño, con el que se pretende completar la red de saneamiento existente, permitiendo conectar a la red general las viviendas que actualmente carecen de este servicio básico. Se destinan 180.000 euros.

En concreto, el proyecto contempla la ejecución de nuevos colectores de PVC de distintos diámetros, con una longitud total próxima a los 190 metros, así como la construcción de un pozo de bombeo y una conducción de impulsión de unos 292 metros, que permitirá transportar las aguas residuales hasta la red ya existente. El sistema contará con dos bombas que funcionarán de manera alterna, garantizando la continuidad del servicio y el funcionamiento eficiente de la infraestructura.

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Se estima que las obras comiencen en un plazo aproximado de un mes, mientras que el plazo de ejecución de la actuación es de tres meses, tras los cuales Budiño contará con un sistema de saneamiento más eficiente y adaptado a las necesidades actuales.