Porriño tendrá nuevo auditorio a finales de año

Las obras del futuro auditorio municipal de Porriño marchan a pleno rendimiento y ya se pueden apreciar las diferentes estancias de lo que será el nuevo punto de encuentro para la cultura en la villa del Louro. El proyecto, que ronda los 2,8 millones de euros, verá la luz este año y se complementará con la humanización de la calle José Fernández López, que será semipeatonal.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, junto a la arquitecta que firma el diseño, Estefanía Grandal, mostraron ayer el avance de las obras, que ya unen el centro cultural con el nuevo edificio. En las instalaciones del actual centro cultural permanecerá la biblioteca municipal de Porriño y se estrenará una sala de cine; mientras que el nuevo edificio acogerá el auditorio, que contempla una capacidad máxima de 340 butacas, así como escenario, camerinos e instalaciones técnicas adecuadas para acoger múltiples actividades culturales durante todo el año. En este sentido, se ubican también dos entradas de material escénico, una de ellas mediante un montacargas.

Entre las particularidades que tendrá el nuevo edificio cultural de Porriño, Estefanía Grandal explicó que se abrirá un acceso desde la actual biblioteca para conectar la primera planta del centro cultural con el auditorio a través de un pasillo, con el fin de que ambas construcciones dialoguen. Por otro lado, la piedra utilizada para revestir las paredes exteriores será granito rosa Porriño, aunque también se emplearán otros materiales.

El auditorio tendrá tres puertas de acceso. En la principal se instalará césped artificial; mientras que otra de las entradas conectará el auditorio con un local propiedad del Concello de Porriño que se ubica cruzando la calle Fernández López.

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«En un plazo breve, en menos de un año, este auditorio estará a disposición de todos los vecinos y vecinas, así como de las asociaciones y colectivos que encontrarán aquí un espacio de encuentro, cultura y convivencia», destacó el alcalde, explicando que el proyecto fue resultado de un análisis en el que se valoraron diferentes alternativas, teniendo en cuenta condiciones técnicas, urbanísticas y económicas, hasta alcanzar la mejor solución.