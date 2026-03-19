El Festival de Cans concederá su premio de honor a Jaione Camborda

La organización del Festival de Cans ha otorgado su Premio Pedigree de Honor a la cineasta y guionista Jaione Camborda, que recibirá este galardón en la vigésima tercera edición del certamen, que se celebrará del 19 al 23 de mayo en la aldea de Porriño que le da nombre.

El Festival de Cans resalta que la directora vasca marcó en 2023 «un hito histórico» en el cine español con su película O Corno, al convertirse en la primera mujer cineasta española en recibir la Concha de Oro en los 71 años de historia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Con el premio Pedigree, Cans quiere reconocer la trayectoria de una cineasta a la que considera «ya imprescindible en el audiovisual gallego». El festival valora de Camborda que construya «relatos profundamente enraizados en el territorio, con una mirada que sitúa a las mujeres en el centro de la historia y que explora los límites del ser humano», al tiempo que aplaude su apuesta por la lengua gallega «como vehículo para su cine».

La cineasta mantiene una relación estrecha con el Festival de Cans, donde ha participado en diferentes ediciones y presentado parte de sus trabajos. En la edición de este año recibirá el Premio Pedigree y participará en un encuentro con el público. Además, el festival dedicará un Foco que revisará el trabajo en piezas cortas de la autora.

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Los Chimpíns de Plata del Festival de Cans, que reconocen cada año a personalidades del cine, la música o las artes que han destacado por su defensa y promoción del festival, serán para la actriz, bailarina y coreógrafa Janet Novás (O Porriño, 1982), así como su padre y vecino de la aldea Francisco Novás (Atios, 1949), conocido en Cans como Paco do Buraco.