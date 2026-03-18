Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diésel en Vigo a 2 eurosInclusión Laboral GaliciaMuere Fernando FrancoLegítimaEncierro en Olimpia ValenciaFondo AeroportuarioRenuncia A Coruña Mundial 2030
instagramlinkedin

Sanidad pública

Porriño se moviliza para reclamar más personal médico

Porriño se moviliza para reclamar más personal médico | ANXO GUTIÉRREZ

Porriño se moviliza para reclamar más personal médico | ANXO GUTIÉRREZ

Decenas de personas se movilizaron ayer por la tarde en Porriño para reclamar más personal médico, tanto en el centro de salud como en el punto de atención continuada (PAC), que soporta las urgencias de Porriño, Mos y Salceda, llegando a los 180 servicios por médico en los turnos de fin de semana. La manifestación, convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Louriña, partió del centro de salud y remató frente a la casa del Concello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents