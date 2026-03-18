Sanidad pública
Porriño se moviliza para reclamar más personal médico
Decenas de personas se movilizaron ayer por la tarde en Porriño para reclamar más personal médico, tanto en el centro de salud como en el punto de atención continuada (PAC), que soporta las urgencias de Porriño, Mos y Salceda, llegando a los 180 servicios por médico en los turnos de fin de semana. La manifestación, convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Louriña, partió del centro de salud y remató frente a la casa del Concello.
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