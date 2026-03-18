Evacuado un trabajador que cayó desde una altura de 7 metros en O Porriño
El 112 señala que el accidente se produjo sobre las 14.00 horas
EFE
Un trabajador tuvo que ser evacuado al hospital tras haber caído desde unos siete u ocho metros de altura en O Porriño (Pontevedra).
Según el 112 Galicia, el accidente laboral se produjo pocos minutos después de las 14:00 horas, en la parroquia de Atios.
Hasta el lugar acudió la Guardia Civil y la Policía Local, al igual que personal sanitario, que atendió y trasladó al herido, consciente, hasta el hospital de referencia.
Accidente en Mos
Por otra parte, el 112 Galicia también ha informado de un accidente ocurrido en la calle Baloutas de Abaixo, en Torroso, en el municipio de Mos.
Según ha trasladado el servicio de Emergencias, un particular informó del siniestro, que ocurrió poco después de las 17.00 horas y consistió en una salida de vía, que provocó que el vehículo implicado acabase volcando.
El 112 movilizó a la Guardia Civil, al GES de Mos y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Los miembros del GES fueron los encargados de romper una de las puertas del coche siniestrado para liberar a una persona que había quedado atrapada, y que fue evacuada en ambulancia.
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